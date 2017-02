Avant le fond commençons par la forme : les tendances graphiques. Voici un slideshare qui présente merveilleusement bien les nouvelles tendances 2016 en matière de design (web et mobile), après, comme on dit, les gouts et les couleurs varient, mais d'une certaine manière on peut toujours sortir des tendances générales. Si les modes sont ...

Lire la suite